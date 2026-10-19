Бродячий скот на трассах: в Павлодарской области привлекли к ответственности более 2 тысяч владельцев
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, причиной которых становится скот, а также краж скота стражи правопорядка регулярно проводят рейдовые мероприятия по выявлению фактов бесконтрольного выпаса животных.
Бесконтрольно пасущийся скот помещается на специализированные стоянки, которых в области насчитывается 128. С начала года туда поместили 27 800 голов скота.
Так, на 498-м километре автодороги Омск — Майкапчагай сотрудники полиции обнаружили на проезжей части табун бродячих лошадей.
Также на автодороге Павлодар — Успенка без присмотра находились 20 голов крупного рогатого скота.
Владельцы животных были установлены, скот помещен на специализированную стоянку. В отношении сельчан составлены административные протоколы.
С начала года к ответственности за нарушение правил выпаса скота привлечены 2 035 владельцев.
Полицейские призывают владельцев скота строго соблюдать правила выпаса сельскохозяйственных животных.