В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, причиной которых становится скот, а также краж скота стражи правопорядка регулярно проводят рейдовые мероприятия по выявлению фактов бесконтрольного выпаса животных.

Бесконтрольно пасущийся скот помещается на специализированные стоянки, которых в области насчитывается 128. С начала года туда поместили 27 800 голов скота.

Так, на 498-м километре автодороги Омск — Майкапчагай сотрудники полиции обнаружили на проезжей части табун бродячих лошадей.

Также на автодороге Павлодар — Успенка без присмотра находились 20 голов крупного рогатого скота.

Владельцы животных были установлены, скот помещен на специализированную стоянку. В отношении сельчан составлены административные протоколы.

С начала года к ответственности за нарушение правил выпаса скота привлечены 2 035 владельцев.

Полицейские призывают владельцев скота строго соблюдать правила выпаса сельскохозяйственных животных.