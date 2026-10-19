Полицейские спасли двух малолетних детей, оставшихся одних в квартире в Актау

В Актау сотрудники полиции оперативно отреагировали на сообщение о ребенке, оказавшемся в опасной ситуации.

На канал “102” поступил вызов о том, что в доме малолетний ребенок находится возле открытого окна, что создавало реальную угрозу его жизни и здоровью.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в квартире без присмотра взрослых находились двое детей в возрасте 6 и 4 лет. Как выяснилось, их бабушка ненадолго вышла из квартиры, спустившись за водой.

Понимая, что промедление может привести к трагическим последствиям, участковые инспекторы полиции Абзал Анарбайұлы и Асылбек Куженов незамедлительно приступили к спасению детей.

Не теряя ни минуты, сотрудники полиции поднялись к окну квартиры на втором этаже и проникли внутрь. Благодаря их решительным и слаженным действиям оба ребенка были своевременно выведены из опасной ситуации. Дети не пострадали.

Полиция напоминает родителям и законным представителям о необходимости строго соблюдать меры безопасности и ни при каких обстоятельствах не оставлять малолетних детей без присмотра. Даже несколько минут могут привести к непоправимым последствиям.

Безопасность детей — ответственность каждого взрослого.