Более 350 вопросов за один день: акция “Приемная на дороге” прошла в области Жетысу

Получить ответ на волнующий вопрос, разобраться в правилах и получить необходимую консультацию — без лишних формальностей и долгого ожидания. Именно такую возможность получили жители области Жетысу в рамках первого дня акции “Приемная на дороге”.

На этот раз встреча прошла в онлайн-формате, что позволило гражданам обратиться к специалистам дистанционно. Дополнительно работали телефоны горячей линии.

За один день поступило более 350 вопросов. Чаще всего жителей интересовали регистрация автотранспорта, получение водительских удостоверений, организация дорожного движения, переоборудование автомобилей, оплата штрафов и списание транспортных средств. Также граждане спрашивали о работе камер фиксации нарушений, техническом состоянии машин и правилах использования ремней безопасности и телефонов за рулем.

Главная ценность акции — возможность напрямую обратиться к специалистам и получить разъяснения здесь и сейчас.

В полиции отмечают, что подобные инициативы помогают сделать взаимодействие с населением более открытым и доступным. Ведь за каждым обращением стоит конкретная ситуация, в которой человеку важно получить понятный и своевременный ответ.

Акция “Приемная на дороге” будет проводиться на постоянной основе. Ее главная задача — быть ближе к людям, помогать разбираться в правовых вопросах и формировать культуру безопасности и взаимного уважения на дорогах.