Полиция разыскала пропавшего семилетнего мальчика в области Абай

В области Абай сотрудники полиции разыскали семилетнего ребенка, пропавшего в селе Урджар. Его обнаружили на сельскохозяйственном поле в четырех километрах от населенного пункта.

В дневное время мальчик, находившийся под присмотром бабушки и дедушки, самостоятельно вышел со двора. Родственники пытались найти его своими силами, однако поиски не дали результата. Тогда они обратились в полицию. Бабушка сообщила, что у ребенка есть особенности развития, и попросила как можно скорее помочь.

Полицейские незамедлительно приступили к поискам: обследовали дворы, улицы и участки вдоль водоемов, проверяя места, где мог находиться ребенок.

Около 16:00 капитан полиции Азамат Дуйсебаев и старший лейтенант полиции Ролан Байтлеуов нашли мальчика на сельскохозяйственном поле в четырех километрах от Урджара. Радостную новость сразу сообщили его близким.

Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников полиции поиски завершились благополучно.

Полиция напоминает: при исчезновении ребенка необходимо незамедлительно звонить по номеру "102", сообщив его приметы, место исчезновения и особенности поведения, которые могут помочь в поисках.