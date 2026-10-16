Класс "Жас сақшы" имени ветерана Нуптигали Сейтжанова открылся в ЗКО

Сегодня в селе Нурсай Казталовского района ЗКО на базе школы-детского сада "Тереңкөл" состоялось торжественное открытие специализированного класса "Жас сақшы".

11 учащихся официально получили статус юных стражей порядка. Классу присвоили имя ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Нуптигали Сейтжанова.

В торжественном мероприятии приняли участие руководство департамента полиции ЗКО, аким района, члены Совета ветеранов органов внутренних дел, педагоги школы, а также учащиеся нового класса.

— Класс "Жас сақшы" — это не просто класс, это школа закалки будущих защитников Отечества, верных граждан, для которых дисциплина и верховенство закона стоят на первом месте. Данная среда призвана прививать учащимся наряду с качественными знаниями дисциплину, ответственность, любовь к Родине и преданность служению стране, — отметил начальник управления по работе с личным составом департамента полиции Азилхан Кайрханов.

В новом классе будут обучаться 11 школьников. В рамках программы особое внимание уделяется повышению правовой грамотности детей и их патриотическому воспитанию.

Сын ветерана Гаммат Нуптигалиевич, специально прибывший на торжественное мероприятие, выразил искреннюю благодарность от имени семьи коллективу полиции за увековечение памяти отца и пожелал юным сақшы успехов в их начинаниях.

В ходе торжественного собрания состоялись церемония принятия учащихся в ряды "Жас сақшы" и принесение присяги. Юные сақшы пообещали соблюдать школьную дисциплину, стремиться к знаниям, содействовать сохранению мира и спокойствия в стране, любить Родину и честно служить Отечеству.