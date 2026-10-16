Следствие, криминалистика и новые технологии: студенты ВКО познакомились с работой полиции

Как устроена работа полиции изнутри, чем занимаются следователи и какие технологии помогают раскрывать преступления? Об этом студентам Казахстанско-Американского свободного университета рассказал заместитель начальника департамента полиции ВКО Казбек Такжанов.

Встреча прошла в рамках дуального обучения, которое позволяет студентам знакомиться с будущей профессией не только в теории, но и на практике.

В ходе встречи Казбек Такжанов рассказал о службе в органах внутренних дел, работе следователей и дознавателей, особенностях расследования уголовных правонарушений и требованиях к сотрудникам полиции.

Он также поблагодарил руководство и коллектив университета за участие в Республиканском слете, организованном Следственным департаментом МВД, и сотрудничество с департаментом полиции.

Сотрудники Следственного и оперативно-криминалистического управлений, а также управления цифровизации и искусственного интеллекта рассказали о своей работе и показали, какие инструменты используют в повседневной деятельности.

Необычным гостем встречи стала роботизированная собака. Полицейские продемонстрировали ее возможности и познакомили студентов с современными техническими решениями, которые применяются в работе правоохранительных органов.

Такие встречи помогают студентам лучше понять специфику будущей профессии, познакомиться с работой разных подразделений полиции и увидеть, как профессиональные знания и современные технологии применяются на практике.