Полиция пресекла загрязнение территории в ВКО

В рамках “Таза Қазақстан” в Самарском районе сотрудники полиции зафиксировали факт загрязнения территории общего пользования.

На улице Алтайской 68-летний местный житель допустил захламление земельного участка бытовым мусором, пластиковыми бутылками и упаковками из-под напитков.

Мужчине вынесли предупреждение и предоставили 10 суток для приведения территории в надлежащее состояние.

Соблюдение чистоты и порядка — общая ответственность каждого. За подобные нарушения предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством.

Принцип “Закон и порядок” един для всех.