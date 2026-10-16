Более 500 школьников объединила акция по безопасности дорожного движения в Алматы

В Алматы на базе общеобразовательной школы № 221 Наурызбайского района состоялось масштабное профилактическое мероприятие “Дети и дорога: территория безопасности”, организованное совместно департаментом полиции, прокуратурой города и управлением образования.

В рамках принципа “Закон и порядок” главной целью акции стало формирование у детей культуры безопасного поведения на дорогах и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Для школьников организовали практические занятия, наглядно демонстрирующие причины и последствия ДТП, а также алгоритмы безопасного поведения в различных дорожных ситуациях. С использованием автомобилей, светофоров и манекенов детям показали, к каким последствиям может привести несоблюдение правил дорожного движения.

Программа также включала демонстрацию полицейской техники и экипировки, знакомство с работой подразделений полиции и показательное выступление бойцов СОБР.

Начальник департамента полиции Алматы Айдын Кабдулдинов подчеркнул, что безопасность детей на дорогах — общая ответственность полиции, педагогов и родителей.

— Наша задача — не просто объяснить детям правила дорожного движения, а научить их применять эти знания в повседневной жизни. Ребенок должен понимать, что даже небольшая ошибка на дороге может привести к трагическим последствиям. Поэтому мы делаем акцент на практическом обучении, наглядных примерах и формировании культуры безопасного поведения с самого детства. Это важная часть реализации принципа “Закон и порядок", — отметил Айдын Кабдулдинов.

В мероприятии приняли участие более 500 школьников из общеобразовательных школ города. Подобные инициативы направлены на повышение дорожной грамотности подрастающего поколения и формирование ответственного отношения к собственной безопасности и жизни окружающих.