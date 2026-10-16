Казахстан укрепляет международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью

В период с 12 по 16 октября 2026 года в городе Страсбурге (Франция) проходит 35-я Пленарная сессия Комитета Конвенции Совета Европы о киберпреступности (T-CY), а также международная конференция "Octopus 2026", приуроченная к 25-летию Будапештской конвенции.

В указанных мероприятиях принимает участие делегация Республики Казахстан во главе с заместителем министра внутренних дел Айдаром Сайтбековым.

В рамках пленарной сессии рассматриваются актуальные вопросы международного сотрудничества в сфере противодействия киберпреступности, совершенствования механизмов обмена информацией, укрепления взаимодействия правоохранительных органов и выработки совместных мер по борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Участие казахстанской делегации в данных мероприятиях направлено на дальнейшее развитие международного взаимодействия, обмен передовым опытом и укрепление сотрудничества с зарубежными партнерами в сфере противодействия киберпреступности.

Особое значение в рамках мероприятий имела ратификация Республикой Казахстан Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях (Будапештской конвенции).

12 октября Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях".

В этой связи по поручению министра внутренних дел глава казахстанской делегации Айдар Сайтбеков выступил на пленарном заседании с докладом и проинформировал Секретариат Совета Европы о ратификации Казахстаном указанной Конвенции.

Кроме того, в рамках международной конференции "Octopus 2026" на торжественной церемонии казахстанской стороной Генеральному секретарю Совета Европы Алену Берсе переданы документы, подтверждающие ратификацию Конвенции.

Ратификация Будапештской конвенции создает дополнительные правовые возможности для расширения международного сотрудничества, совершенствования механизмов расследования киберпреступлений и укрепления взаимодействия с компетентными органами иностранных государств.