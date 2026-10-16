Участковый помог найти пропавшего ребенка в Павлодарской области

В адрес сотрудников полиции ДП Павлодарской области продолжают поступать письма и видеообращения со словами благодарности от жителей региона за оказанную помощь.

Жительница села Аккулы Алена Голяшова отправила видео с искренними словами благодарности участковому инспектору полиции ООБ ОП района Аккулы Ришату Адамбаеву.

— Помогите найти сына, он ушел из дома, уже темно, он не ориентируется во времени, я очень переживаю, — с такими словами взволнованная мама 11-летнего подростка позвонила участковому.

Ришат Адамбаев незамедлительно выехал по месту проживания обратившейся женщины и начал обходить сельский сквер и парк. При этом он сообщил о случившемся в дежурную часть отдела полиции для ориентирования личного состава.

Принятыми мерами подросток был найден в парке и передан маме.

— Благодарю нашего участкового Ришата Адамбаева за оперативность в работе и внимательное отношение. В течение часа мой ребенок был найден. Спасибо огромное и низкий материнский поклон, — сказала благодарная мама.

Стоит отметить, что Ришат Адамбаев служит в полиции семь лет. На обслуживаемой территории участкового знают как отзывчивого сотрудника, который внимательно относится к проблемам и ситуациям жителей.