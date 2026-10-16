Более 8,7 тысячи нарушений ПДД пресекли среди пешеходов в области Жетысу

Сотрудники Центра оперативного управления департамента полиции области Жетысу продолжают системную работу по предупреждению и пресечению правонарушений, обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения.

Особое внимание уделяется выявлению пешеходов, нарушающих правила дорожного движения. Посредством камер видеонаблюдения полицейские фиксируют факты перехода проезжей части в неустановленных местах и другие нарушения, создающие угрозу безопасности участников дорожного движения.

Информация о нарушениях оперативно передается ближайшим нарядам полиции для принятия соответствующих мер. Наряду с привлечением нарушителей к ответственности проводится профилактическая и разъяснительная работа.

Всего с начала года на территории области Жетысу пресечено 8 709 нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов.

В рамках реализации принципа “Закон и порядок” полиция продолжает работу по повышению дисциплины участников дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

Полиция напоминает: соблюдение правил дорожного движения — обязанность каждого. Даже одна секунда невнимательности на дороге может привести к трагическим последствиям.