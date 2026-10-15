Группу подозреваемых в изготовлении наркотиков задержали в Актобе

7 октября сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Актобе установили группу местных жителей, подозреваемых в изготовлении наркотических средств путем химической переработки.

При опросе соседей получена информация о том, что в одной из квартир систематически собирались граждане и, предположительно, изготавливали наркотические средства.

В ходе осмотра изъяты пять шприцев, две пластиковые емкости с жидкостью, 500 гр подготовленной маковой смеси в кастрюле и 500 гр использованного мака в пакете.

По изъятым веществам назначена экспертиза. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.

По данному факту проводится досудебное расследование. Проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.