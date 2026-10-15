Двух подростков на мотоциклах и пьяных водителей выявили в Петропавловске

Жители окраин Петропавловска нередко жалуются на слабую дисциплину водителей. Полицейские регулярно проводят рейды по обеспечению безопасности дорожного движения.

В ходе очередной отработки на востоке города — в микрорайоне Береке и Рабочем поселке — применялся беспилотник.

С помощью дрона обнаружили двух 17-летних парней, которые катались на мотоциклах Hammer, не имея водительских удостоверений. В отношении их родителей составлены административные протоколы за передачу управления лицам, не имеющим права управления, а также за неисполнение родительских обязанностей.

Также стражи порядка задержали на улице Суворова 33-летнего горожанина на скутере. Мужчина находился в состоянии опьянения и не имел права управления. По его словам, это был скутер соседа, который он взялся починить. После ремонта мужчина сел за руль, чтобы проверить результат.

На улице Лазутина полицейские остановили 58-летнюю горожанку, которая ехала на трицикле. Она также находилась в состоянии опьянения и не имела права управления. Оба нарушителя подвергнуты административному взысканию. По решению суда мужчина арестован на 20 суток, женщина оштрафована.

Сотрудники полиции призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и ни в коем случае не садиться за руль в состоянии опьянения. Каждая поездка в нетрезвом виде создает риск ДТП с тяжкими последствиями.

Полицейские продолжают работу по укреплению дорожной безопасности в рамках концепции “Закон и порядок”. Рейдовые мероприятия проводятся на регулярной основе.