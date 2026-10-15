Полиция усилила контроль за безопасностью несовершеннолетних в ночное время в Алматы

В Алматы сотрудники подразделений ювенальной полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на обеспечение безопасности несовершеннолетних, предупреждение правонарушений среди подростков и выявление детей, находящихся в развлекательных заведениях и вне дома без сопровождения законных представителей.

В ходе мероприятия зафиксированы нарушения законодательства с участием 46 несовершеннолетних.

В частности, зарегистрированы два факта нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях с нарушением установленных требований, 40 фактов нахождения детей вне дома в ночное время без сопровождения законных представителей, а также один факт распития алкоголя. Трое несовершеннолетних направлены в Центр поддержки детей.

Начальник управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев подчеркнул, что подобные мероприятия прежде всего направлены на защиту детей и предупреждение ситуаций, которые могут представлять угрозу их жизни и здоровью.

— Безопасность детей — это общая ответственность полиции, родителей и общества. Наша задача — не только выявлять нарушения, но и своевременно предупреждать ситуации, в которых несовершеннолетние могут оказаться в опасности. Нахождение подростков вне дома в ночное время без сопровождения взрослых, а также посещение развлекательных заведений с нарушением установленных требований повышают риски для их безопасности. Призываем родителей интересоваться тем, где и с кем проводят время их дети, контролировать их досуг и не оставлять без внимания вопросы безопасности. Важно помнить, что профилактика начинается в семье, а своевременное внимание взрослых помогает предотвратить многие неприятные последствия, — отметил Тимур Ногайбаев.