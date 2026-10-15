МВД: Почти 15 тысяч граффити удалили полицейские за месяц по всей стране
Утром, выходя из дома или подъезда, вы замечаете надпись на недавно покрашенной стене. Кажется, что это мелочь, не заслуживающая внимания. Но именно из таких мелочей складывается впечатление, что двор выглядит неухоженным и неприветливым.
Однако существуют и гораздо более опасные надписи. Наркограффити — это реклама продажи наркотиков, названия, ссылки на мессенджеры и номера телефонов.
Только за месяц полиция по всей стране удалила почти 15 тыс. граффити. Это тысячи стен, подъездов и остановок, которые снова стали чистыми. Возбуждено 6 597 административных дел и начато шесть уголовных расследований: четыре — по фактам наркограффити и два — по фактам вандализма.
Полицейские также провели более 18 тысяч бесед с гражданами. Вместе с волонтерами организовано более 16 тысяч профилактических мероприятий. Это неравнодушные люди, которые не готовы мириться с грязью и рекламой наркотиков на своих улицах.
Если вы заметили надпись с рекламой наркотиков или увидели, как кто-то портит стены, сообщите об этом по номеру "102" или через официальные аккаунты полиции.
Чистые и безопасные улицы — наше общее дело.