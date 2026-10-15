МВД: За первую неделю октября пресечено более 366 тысяч нарушений ПДД

В МВД подвели итоги оперативно-служебной деятельности за девять месяцев 2026 года. Благодаря комплексу профилактических и оперативных мер количество зарегистрированных преступлений в стране снизилось на 15%. Также повышается раскрываемость преступлений всех категорий.

Актуальным направлением остается обеспечение безопасности на дорогах. За девять месяцев этого года количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 5%, раненых - на 7%, погибших - на 16%.

Если за девять месяцев на дорогах страны пресечено более 11,9 млн нарушений Правил дорожного движения, то за первую неделю октября уже пресечено 366 888 нарушений ПДД.

В Караганде водитель легковушки выехал на полосу встречного движения. Полицейские своевременно отреагировали на правонарушение. При проверке документов у него выявили признаки алкогольного опьянения, что также подтвердило медицинское освидетельствование. Мужчина привлечен к ответственности. Напомним, что за пьяное вождение предусмотрено лишение водительских прав.

В Петропавловске нарушение выявлено с помощью дрона. Водитель КамАЗ двигался без пристегнутого ремня безопасности. В отношении мужчины составлен административный протокол.

В Павлодаре сотрудники полиции выявили еще одного нарушителя ПДД. Видео с ним была опубликована в социальных сетях. Во время движения водитель пользовался мобильным телефоном, не включал поворотники и совершал резкие маневры. Кроме того, автомашина имела технические неисправности. Мужчина привлечен к ответственности.

Чистота окружающей среды также находится на особом контроле министерства. В рамках "Таза Қазақстан" полиция проводит работу по борьбе с незаконными свалками и загрязнением общественных мест.

По республике функционируют 1 186 мобильных групп, которые провели свыше 42 тысяч рейдов. Кроме того, сотрудники полиции провели более 32 тысяч разъяснительных бесед с гражданами.

За девять месяцев выявлено 1 628 стихийных свалок и более 321 тысячи административных правонарушений. Из них около 25 тысяч связаны с загрязнением общественных мест, еще 297 тысяч - с нарушением правил благоустройства.

Для принятия мер в уполномоченные органы направлено 357 материалов. В местные исполнительные органы внесено более тысячи представлений об устранении нарушений. В результате ликвидировано 1 318 стихийных свалок.

Полиция продолжит работу по обеспечению общественной безопасности и правопорядка.