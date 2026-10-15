Нарушения ПДД пешеходами и водителями пресекают в Павлодарской области
Пешеходы являются самыми незащищенными участниками дорожного движения. Чаще всего правила дорожного движения игнорируют подростки, которые, погрузившись в свои гаджеты и надев капюшоны, не замечают происходящего вокруг.
Жители пожилого возраста также нередко нарушают ПДД, предпочитая переходить дорогу в неположенном месте вместо того, чтобы воспользоваться пешеходным переходом.
На сегодняшний день 8 780 жителей области привлечены к ответственности за переход проезжей части в неустановленном месте, сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
К примеру, в Павлодаре на улице Камзина житель областного центра перешел проезжую часть в неустановленном месте.
В свою очередь, водители также не отличаются дисциплинированностью. С начала текущего года 2 743 водителя не уступили дорогу пешеходам.
На пересечении улиц Ворушина и Академика Чокина водитель автомобиля Daewoo Nexia не предоставил преимущество пешеходу, переходившему дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Нарушители привлечены к ответственности.
Полицейские в очередной раз призывают жителей области быть бдительными и внимательными на дороге и помнить, что правила едины для всех.