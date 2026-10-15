Мужчину привлекли к ответственности за выброшенный окурок в области Жетысу

Порядок в городе начинается с элементарного уважения к окружающим. Однако некоторые до сих пор считают, что выброшенный на землю окурок — сущая мелочь.

На этот раз в объективы камер Центра оперативного управления полиции области Жетысу попал 43-летний местный житель. Возле одного из магазинов мужчина выбросил окурок на землю, продемонстрировав пренебрежение к чистоте общественного пространства и окружающим людям.

Возможно, для него это всего лишь окурок. Но именно из таких “мелочей” складывается облик города. Одна брошенная бумажка, один окурок — и улицы теряют свою чистоту. Город становится грязнее не сам по себе, а из-за безответственности тех, кто считает допустимым мусорить.

Благодаря системе видеонаблюдения правонарушение зафиксировано, а мужчина привлечен к ответственности за загрязнение мест общественного пользования.

Полиция продолжает выявлять подобные факты. Камеры помогают устанавливать нарушителей, но главное — неотвратимость ответственности и понимание того, что закон и порядок начинаются с каждого из нас.