Кражу скота раскрыли в ВКО

В одном из сел Уланского района полицейские раскрыли кражу двух голов мелкого рогатого скота, принадлежащих разным владельцам. Общий ущерб составил 240 тысяч тенге.

По предварительным данным, подозреваемые заранее договорились о совершении кражи, рассчитывая получить материальную выгоду.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия “Барьер” полицейские остановили на автодороге автомобиль, следовавший со стороны Уланского района. В багажном отсеке находились две головы мелкого рогатого скота, которые перевозили без соответствующих документов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Полиция напоминает: кража скота является уголовно наказуемым деянием. Владельцам необходимо обеспечивать надежную охрану животных и мест их содержания.