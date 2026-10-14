Водителя привлекли к ответственности за грубые нарушения ПДД в Кызылорде

В Кызылорде с помощью камер видеонаблюдения установили водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения.

Водитель выехал на полосу встречного движения, нарушил правила маневрирования и не был пристегнут ремнем безопасности.

Его действия создали аварийную ситуацию и представляли прямую угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Сотрудники полиции оперативно установили водителя. Им оказался 19-летний житель Кызылорды.

В отношении водителя составлены административные протоколы. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Полиция предупреждает граждан о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.