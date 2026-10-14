Полицейские встретились с более чем 1300 школьниками в Туркестанской области

По поручению начальника департамента полиции Туркестанской области Арыстангани Заппарова продолжается работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и продвижению принципа “Закон и порядок”.

В рамках этой работы начальник Толебийского районного отдела полиции Нурдаулет Ажибеков провел встречу с более чем 1300 учащимися школ № 10 и № 7.

В ходе встречи полицейский разъяснил школьникам важность соблюдения закона, напомнил о недопустимости правонарушений и подчеркнул значение личной ответственности.

Кроме того, школьники получили ответы на интересующие их вопросы, а также рекомендации по вопросам образования, выбора будущей профессии и постановки жизненных целей.

Подобные мероприятия будут продолжены в других образовательных учреждениях района.