38 незаконных граффити удалили полицейские в Туркестанской области

В Туркестанской области сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия по выявлению незаконных граффити и поддержанию чистоты в общественных местах.

В этом направлении сотрудники Сарыагашского районного управления полиции совместно с волонтерами Молодежного центра обошли жилые дома и различные объекты.

В результате на стенах выявили и удалили 38 незаконных граффити. Среди них были надписи с предложениями легкого заработка, а также ссылки на группы в мессенджере Telegram и указания денежных сумм.

Помимо удаления незаконных надписей, полицейские разъяснили гражданам правовые последствия порчи общественных мест и провели профилактическую работу по предупреждению вандализма.