Около 50 тысяч нарушений тишины зарегистрировали в Астане

В столице продолжается работа по обеспечению общественного порядка и соблюдению покоя граждан. С начала года в Астане зарегистрировано около 50 тысяч правонарушений, связанных с нарушением тишины.

Так, около 03:30 на канал “102” поступило сообщение о нарушении тишины на улице Торайгырова. На место прибыли сотрудники полиции и установили обстоятельства произошедшего.

В ходе проверки факт нарушения тишины подтвердился. В отношении 20-летнего гражданина составили административный протокол.

Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать тишину в ночное время и уважать право окружающих на отдых. В частности, громкая музыка, крики и другие шумные действия вблизи жилых домов могут беспокоить соседей и приводить к нарушению требований законодательства.

Соблюдение общественного порядка — общая ответственность каждого гражданина. В случае нарушения тишины и совершения правонарушений граждане могут обратиться в полицию по номеру “102”.