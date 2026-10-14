Более 3,6 кг психотропных веществ изъяли при пресечении канала поставки в область Жетысу

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП области Жетысу совместно с сотрудниками МВД и ДП города Астаны пресекли поставку крупной партии психотропных веществ из столицы в Талдыкорган. Операция проводилась при координации прокуратуры области Жетысу.

Информация о готовящейся поставке была получена оперативным путем. В ходе дальнейшей работы полицейские установили участников и обстоятельства предполагаемого перемещения запрещенных веществ.

В Астане сотрудники полиции остановили автомобиль Geely под управлением 32-летнего уроженца Тараза. При обыске автомобиля под чехлом заднего пассажирского сиденья обнаружили два свертка с порошкообразным веществом.

В ходе расследования изъяли 2 кг 148 гр мефедрона и 506 гр α-PVP.

Однако на этом оперативная работа не завершилась. В ходе дальнейших мероприятий задержанный дал признательные показания и указал на место предполагаемой закладки, предназначенной для дальнейшего распространения. При осмотре указанного участка полицейские обнаружили еще один сверток с 992 гр α-PVP.

Таким образом, из незаконного оборота изъяли 3 кг 646 гр психотропных веществ, предназначенных для дальнейшего распространения.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под стражей.

Полиция продолжает работу по выявлению и пресечению каналов поставки наркотических и психотропных веществ. Каждое такое задержание — результат кропотливой оперативной работы, направленной на то, чтобы запрещенные вещества не дошли до улиц и не оказались в руках граждан.