Заместитель министра внутренних дел прибыл с рабочим визитом в Павлодарскую область

В Павлодарскую область с рабочим визитом прибыл заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан — главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан Аңсаған Балтабеков.

В ходе рабочей поездки он ознакомился с работой Центра оперативного управления (ЦОУ) ДП Павлодарской области, его материально-техническим обеспечением и деятельностью подразделения оперативного управления.

В целях обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка Центр оперативного управления ДП работает круглосуточно и бесперебойно.

С помощью камер видеонаблюдения, установленных на центральных улицах городов, в районах и на трассах областного и республиканского значения, ведется ежедневный мониторинг и проводится работа по профилактике преступлений.

Аңсаған Балтабеков также посетил музей департамента полиции, где ознакомился с историей становления и развития органов внутренних дел региона.

В память о визите главнокомандующий Национальной гвардией оставил запись в книге почетных гостей.

По итогам рабочего визита были обозначены конкретные задачи, направленные на дальнейшее укрепление правопорядка, повышение уровня общественной безопасности и совершенствование работы полиции.