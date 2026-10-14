В МВД состоялся республиканский форум "Будущие следователи"

В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан состоялся республиканский форум "Будущие следователи", объединивший студентов юридических специальностей высших учебных заведений страны, представителей правоохранительных органов, судебной системы, адвокатуры и общественности.

Главной целью форума стало знакомство будущих юристов с особенностями службы в органах внутренних дел, повышение интереса молодежи к профессии следователя, а также формирование кадрового потенциала казахстанской полиции.

Программа мероприятия началась с ознакомительной экскурсии по Министерству внутренних дел. Студенты посетили Центр оперативного управления, криминалистические лаборатории и музей МВД, где узнали об истории становления и развития органов внутренних дел Казахстана.

Особый интерес у участников вызвала демонстрация современных технических средств, используемых в деятельности полиции. Будущим специалистам представили беспилотные летательные аппараты, передвижную криминалистическую лабораторию, специальную технику и другие возможности, применяемые при раскрытии и расследовании преступлений.

В рамках официальной части форума перед участниками выступил заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан генерал-майор полиции Санжар Адилов.

В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам профессионального становления молодых специалистов, ответственности сотрудников полиции перед обществом, соблюдения законности и важности осознанного выбора будущей профессии.

Одним из ключевых событий форума стал открытый диалог студентов с представителями различных профессиональных сфер.

В качестве спикеров выступили председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны Айжан Кульбаева, старший следователь по особо важным делам Следственного управления Департамента полиции города Астаны Алима Жамалиева, ветеран органов внутренних дел Гульбаршын Новаева и адвокат Асет Алиев.

Своим опытом с молодежью также поделились чемпион мира по ММА, тренер Василий Тахтай и известный казахстанский силач, мировой рекордсмен Сергей Цырульников.

Участники обсудили профессиональные и личностные качества, необходимые будущему следователю, особенности расследования уголовных дел, взаимодействие следствия и адвокатуры, а также роль дисциплины, физической подготовки и психологической устойчивости в служебной деятельности.

В формате открытого диалога студенты получили возможность напрямую задать интересующие вопросы опытным специалистам, узнать о специфике их работы, профессиональных вызовах и перспективах построения карьеры в правоохранительных органах.

Завершилась официальная часть форума совместным фотографированием участников и почетных гостей. Продолжением мероприятия стала праздничная концертная программа с участием творческих коллективов и казахстанских исполнителей.

Республиканский форум "Будущие следователи" стал площадкой для профессионального общения, обмена опытом и укрепления взаимодействия между Министерством внутренних дел и высшими учебными заведениями страны.