Мобильная столовая на колесах появилась в Нацгвардии

В воинской части 6505 Регионального командования “Орталық” Национальной гвардии МВД РК оборудовали мобильную столовую на базе микроавтобуса Iveco. Теперь автомобиль можно использовать для организации питания военнослужащих в полевых и служебных условиях, где нет возможности воспользоваться стационарной столовой.

Необходимость такого решения обусловлена особенностями резко континентального климата Казахстана, особенно в осенне-зимний период. Мобильная столовая позволит создать более комфортные условия для военнослужащих при выполнении служебных задач.

Компактное пространство переоборудовали с учетом повседневных потребностей личного состава. Мобильный пункт питания рассчитан на шесть человек и позволяет хранить продукты, разогревать готовые блюда и организовать прием пищи. В салоне разместили съемный шкаф, микроволновую печь, электрический чайник и стол.

Предусмотрели и условия для соблюдения гигиены. В шкафу установлены две емкости: одна — для чистой воды, необходимой для мытья рук, другая — для сбора использованной воды. Электропитание бытового оборудования обеспечивает инвертор.

При создании мобильной столовой важно было сохранить возможность использовать микроавтобус по прямому назначению. Поэтому все оборудование установили на штатные крепления, без сверления кузова и проведения сварочных работ. Оно не мешает открывать задние двери и пользоваться грузовым отсеком, что позволяет свободно загружать и выгружать продукты и необходимые принадлежности.

Еще одна особенность решения — возможность быстро вернуть автомобиль к первоначальному состоянию. Все элементы столовой являются съемными. При необходимости их можно демонтировать и установить штатные сиденья на предусмотренные производителем места крепления.

Сейчас специалисты оценивают практичность нового решения и возможность его применения при выполнении служебных задач. Если пилотный проект подтвердит свою эффективность, мобильные столовые могут появиться и в других воинских частях войск правопорядка. Это позволит расширить возможности организации питания личного состава в условиях, где стационарная инфраструктура недоступна.