66-летний велопутешественник из Санкт-Петербурга поблагодарил полицейских Казахстана

Велотуризм — давнее увлечение Дмитрия Козицына, бывшего школьного учителя, а ныне пенсионера из Санкт-Петербурга. Не стремясь к рекламе, однажды он проехал на велосипеде от Выборга до Владивостока.

На этот раз путешественник выбрал новый маршрут — от Северной Пальмиры до Омска через Северо-Казахстанскую область: Мамлютку, Петропавловск и Булаево. В пути он находился уже 24 дня. На последнем этапе по техническим причинам возникла необходимость в дополнительном ночлеге.

Среди контактов Дмитрия Козицына нашелся телефон одного из казахстанских любителей велоспорта, с которым он несколько лет назад общался в интернете. Велотурист не знал, что его собеседник служит в полиции.

Сотрудники управления полиции Петропавловска оказали содействие пожилому путешественнику, обеспечили ночлег и помогли починить велосипед. Исполняющий обязанности начальника городского управления полиции Адильбек Жарасов лично принял велотуриста, расспросил о дороге и даже подарил на память игрушечную копию патрульной машины казахстанской полиции. Дмитрий Козицын тепло поблагодарил стражей порядка.

Всякий, кто в одиночку путешествовал вдали от дома, поймет, насколько важна простая человеческая поддержка.

— Я всегда с пониманием относился к нелегкой работе полицейских, но доброжелательность казахстанской полиции поразила меня, — поделился он.

Спустя два дня Дмитрий Козицын благополучно добрался до Омска и отправился домой по железной дороге.