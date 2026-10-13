В полицию Казыгуртского района поступило сообщение об обнаружении денежных средств под крышей частного жилого дома. Прибывшие на место полицейские в ходе осмотра обнаружили несколько пакетов с деньгами на сумму свыше 5 млн тенге.

Предварительно установлено, что неравнодушные жители помогали пожилой женщине с ремонтом дома. Во время проведения работ они обнаружили на чердаке денежные средства.

По словам хозяйки дома, эти сбережения она откладывала на протяжении многих лет. После проведения необходимых мероприятий и установления всех обстоятельств денежные средства будут возвращены законной владелице.

Полиция напоминает: в случае обнаружения чужого имущества или денежных средств необходимо незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы. Своевременное обращение позволяет установить обстоятельства находки и обеспечить защиту законных прав и интересов граждан.