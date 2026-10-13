Пять водителей в состоянии опьянения задержали в ЗКО

11 октября, в воскресенье, сотрудники полиции Западно-Казахстанской области выявили пять водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

Так, в 01:20 в селе Переметное был остановлен автомобиль Lada Granta. В ходе проверки установлено, что водитель, ранее лишенный права управления транспортными средствами, вновь сел за руль в состоянии опьянения.

В ту же ночь, в 03:20, в селе Подстепное задержан 41-летний житель Уральска, управлявший автомобилем Lada Kalina в состоянии опьянения. В 04:16 в Уральске задержан 21-летний водитель автомобиля Toyota Camry, а в 06:09 — еще один водитель автомобиля Lada Kalina, находившийся в состоянии опьянения.

В 12:14 в районном центре Акжайыкского района остановлен автомобиль Chevrolet Cruze, за рулем которого находился водитель в состоянии опьянения. Установлено, что он также ранее был лишен права управления транспортными средствами.

Все автомобили водворены на специализированную стоянку. В отношении правонарушителей оформлены соответствующие административные материалы. Решения о мерах ответственности будут приняты судом.

Своевременные действия сотрудников полиции позволили предотвратить возможные дорожно-транспортные происшествия с участием водителей в состоянии опьянения.