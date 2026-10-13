Безопасность детей — на особом контроле: в области Абай найдены все пропавшие дети

Полиция держит на особом контроле каждое обращение о пропаже ребенка. Поисковые мероприятия начинаются незамедлительно с момента поступления сообщения.

С начала года в полицию поступило свыше 500 таких обращений, из них 220 — на канал “102”. В результате проведенных поисковых мероприятий все дети найдены.

Особое внимание уделяется безопасности детей во время массовых мероприятий. В дни проведения концертов за сутки поступает по 10–15 сообщений о детях, потерявшихся в толпе. По каждому обращению сотрудники полиции оперативно приступают к поиску.

На побережье Алаколя полицейские помогли найти 120 детей, потерявшихся во время отдыха.

Полиция призывает родителей и законных представителей не оставлять детей без присмотра, особенно в многолюдных местах и вблизи водоемов. Важно заранее объяснить ребенку, что в случае потери из виду близких необходимо обратиться за помощью к сотрудникам полиции.

Если ребенок пропал, следует незамедлительно сообщить об этом по номеру “102”, указать место, где его видели в последний раз, описать внешность и одежду, а также предоставить актуальную фотографию.

Обеспечение безопасности детей — одно из приоритетных направлений работы полиции.