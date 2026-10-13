Роботизированных собак и работу следователей показали студентам в ВКО

Сотрудники департамента полиции Восточно-Казахстанской области провели практическое занятие для студентов Высшего колледжа КАСУ, обучающихся по специальности “Юриспруденция”.

Будущие юристы узнали, как организована работа следователей, какие технологии используются при расследовании преступлений и какую роль современные разработки играют в деятельности полиции.

Начальник Следственного управления полиции Мирхат Сагдолдаев, и его заместитель Куандык Тресханов, рассказали студентам об особенностях расследования уголовных дел, проведении следственных действий и сборе доказательств. На примерах из служебной практики они объяснили, с какими задачами ежедневно сталкиваются следователи и какие знания необходимы для их решения.

Отдельное внимание привлекла демонстрация современных технических средств. Сотрудники оперативно-криминалистического управления и управления цифровизации и искусственного интеллекта представили возможности криминалистики и показали роботизированных собак. Студенты смогли увидеть, как новые технологии расширяют возможности полиции и применяются в практической работе.

В ходе встречи также обсудили перспективы службы в органах внутренних дел. Студентам разъяснили требования к кандидатам, условия поступления на службу и возможности профессионального развития.

Практические занятия такого формата позволяют будущим юристам познакомиться с профессией изнутри, увидеть применение теоретических знаний в реальных условиях и лучше понять специфику работы в правоохранительной системе.