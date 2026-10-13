Полиция пресекает незаконные земляные работы в области Жетысу

Природоохранная полиция области Жетысу усилила контроль за соблюдением экологического законодательства вблизи рек Каратал и Балыкты.

С начала года в районе реки Каратал выявлено 27 фактов незаконных земляных работ. Собранные материалы направлены в уполномоченные органы, по результатам рассмотрения составлено 25 административных протоколов.

Кроме того, выявлены три погрузочных трактора, задействованных в незаконных работах. Техника водворена на специализированную стоянку.

В целях защиты природных ресурсов сотрудники полиции ежедневно проводят рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению незаконной добычи и вывоза полезных ископаемых.

Полиция напоминает: сохранение природных богатств региона — общая ответственность каждого. Работа по пресечению экологических правонарушений продолжается.