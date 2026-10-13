Пять участников наркогруппы получили до 17 лет лишения свободы в Астане

Сотрудники департамента полиции на транспорте совместно с главной транспортной прокуратурой пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся систематическим сбытом наркотиков через Telegram-магазин “Pitbullshop” в Астане и других регионах страны.

В результате оперативной работы установлены и задержаны пять участников группы в возрасте от 25 до 40 лет. Роли в группировке были четко распределены. 35-летний организатор руководил преступной деятельностью, контролировал поставки и финансовые потоки. 26-летний участник работал оператором и продвигал интернет-магазин. Двое мужчин в возрасте 25 и 40 лет выполняли функции фасовщиков и курьеров, отвечая за оборудование тайников-закладок. Еще один фигурант занимался розничным сбытом наркотиков и вербовкой новых курьеров.

Установлено, что за время деятельности группы было оборудовано около двух тысяч тайников-закладок, а общий оборот от незаконной продажи превысил 90 миллионов тенге.

Летом прошлого года злоумышленники были задержаны. В ходе проведенных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли более 165 гр марихуаны и смолы каннабиса. Также были изъяты упаковочные материалы, электронные весы, банковские карты, денежные средства и другие предметы, использовавшиеся в преступной деятельности.

По данному факту проведено досудебное расследование.

Суд признал виновными всех пятерых обвиняемых. Организатор получил 17 лет лишения свободы, остальные участники — по 16 лет.

Благодаря четким и слаженным действиям сотрудников транспортной полиции ликвидирована организованная преступная группа и предотвращен канал распространения наркотических средств.