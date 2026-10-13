Нарушение правил перевозки мяса пресекли в Экибастузе

В рамках оперативно-профилактического мероприятия “Скотокрад” сотрудники отдела административной полиции города Экибастуза проводят проверки транспортных средств с целью предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с незаконным оборотом скота и мясной продукции.

В ходе одной из проверок был остановлен автомобиль Volkswagen Passat под управлением мужчины. В ходе проверки пресекли нарушение установленных правил перевозки мясной продукции — мясо перевозилось в салоне автомобиля с нарушением предъявляемых требований.

По данному факту в отношении водителя составлен административный материал в установленном законом порядке.