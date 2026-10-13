МВД изменило правила сдачи экзаменов на права

МВД разработало поправки в правила регистрации транспортных средств и сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений.

- Уважаемые граждане! Министерство внутренних дел разработало изменения в Правила регистрации транспортных средств и сдачи экзаменов на право управления ими. Наша цель - сделать получение государственных услуг проще и быстрее.

Исключаются избыточные процедуры. После переоборудования транспортного средства отдельный осмотр не потребуется, достаточно документа, подтверждающего безопасность внесенных изменений.

Если с первого раза сдать экзамен не удалось, пересдать его можно уже на следующий рабочий день. После второй неудачной попытки для подготовки предоставляется 10 календарных дней. После трех отрицательных результатов сдачи теоретического или практического экзаменов последующие попытки сдачи соответствующего экзамена осуществляются на платной основе. Эта мера направлена на то, чтобы кандидаты приходили на экзамен с прочными знаниями.

Кроме того, положительный результат теоретического экзамена больше не будет аннулироваться, если практический экзамен не сдан.

Обмен иностранных водительских удостоверений будет осуществляться только после положительной сдачи теоретического экзамена и получения от компетентного органа иностранного государства подтверждения подлинности водительского удостоверения по официальному запросу уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения. Это защита от поддельных документов на наших дорогах.

Берегите себя и своих близких. Соблюдайте Правила дорожного движения! - отметила заместитель начальника управления комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.