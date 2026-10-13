Сотрудница ДП Алматы стала чемпионкой Казахстана по жекпе-жек

Жанар Дегенбай завоевала золотую медаль республиканского чемпионата и удостоена награды начальника департамента полиции Алматы.

С 7 по 10 октября 2026 года в Таразе состоялся чемпионат Республики Казахстан по национальному виду спорта — жекпе-жек среди взрослых. В соревнованиях приняли участие мужчины и женщины из разных регионов страны, выступавшие в нескольких весовых категориях.

По итогам чемпионата инспектор подразделения быстрого реагирования департамента полиции города Алматы Жанар Дегенбай заняла первое место и завоевала титул чемпионки Казахстана.

Сегодня начальник департамента полиции Алматы Айдын Кабдулдинов наградил спортсменку, отметив ее высокие достижения и целеустремленность.

— Победа Жанар — это результат упорного труда, дисциплины и силы характера. Совмещать ответственную службу с серьезной спортивной подготовкой непросто, и ее достижение заслуживает особого уважения. Такие сотрудники достойно представляют полицию и служат примером для коллег. Поздравляю Жанар с заслуженной победой и желаю новых спортивных высот! — отметил Айдын Кабдулдинов.

В департаменте полиции Алматы подчеркнули, что поддержка физической подготовки и развитие спортивных традиций остаются важными составляющими профессионального становления сотрудников.