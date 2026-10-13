Срочников Национальной гвардии обучают управлению дронами в Туркестане

Солдаты срочной службы воинской части 5574 Национальной гвардии МВД РК в Туркестане осваивают управление беспилотниками. С начала года подготовка операторов БПЛА включена в программу боевой подготовки войск правопорядка, что позволяет призывникам получать современные военно-прикладные навыки и осваивать новую специальность.

Подготовка военнослужащих начинается с курса молодого бойца. В этот период они изучают общевоинские уставы, осваивают строевую и огневую подготовку, привыкают к воинскому распорядку дня и учатся действовать в составе подразделения. Наряду с этим солдаты проходят обучение управлению беспилотниками.

В учебном классе гвардейцы изучают устройство дронов, правила управления, техническое обслуживание и основы тактического применения. Курс предусматривает подготовку боевого расчета, в состав которого входят командир расчета, оператор FPV-дрона, специалист по боеприпасам и оператор-разведчик.

Обучение организовано поэтапно: сначала каждый военнослужащий осваивает навыки в соответствии со своей специализацией, затем приступает к групповым тренировкам. Такой подход позволяет отработать взаимодействие между участниками расчета и подготовиться к выполнению поставленных задач.

После завершения подготовки солдаты заступят на патрульную службу, где будут следить за соблюдением правопорядка и обеспечивать безопасность жителей и гостей Туркестана.

Современные технологии становятся неотъемлемой частью военного дела. Поэтому важно, чтобы гвардейцы осваивали новые средства и методы работы уже во время срочной службы. Подготовка операторов БПЛА помогает идти в ногу со временем, расширяет профессиональные возможности солдат и позволяет совершенствовать выполнение задач по обеспечению безопасности и правопорядка.