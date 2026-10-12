Сотрудница ДП СКО завоевала бронзу Азиатских игр в Японии

Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Руслан Назаров от имени личного состава поздравил всемирно известную спортсменку Наталью Богданову с бронзовой медалью XX летних Азиатских игр, прошедших в Японии с 21 сентября по 2 октября.

В четвертьфинале весовой категории до 75 кг спортсменка уверенно одолела соперницу из Узбекистана Азизу Зокирову со счетом 4:1 и вошла в число сильнейших боксеров континента.

В торжественной обстановке Наталье вручили памятный адрес и цветы, отметив ее вклад в укрепление имиджа органов внутренних дел и популяризацию спорта.

Офицер полиции Наталья Богданова с 2025 года успешно совмещает спортивную карьеру мирового уровня со службой в специальном отряде быстрого реагирования ДП СКО.