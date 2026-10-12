Около 8 тонн старых шин вывезли на мусорный полигон в Туркестанской области

В Туркестанской области полицейские установили гражданина, выбросившего около 8 тонн отходов вдоль международной автомобильной дороги Западная Европа — Западный Китай. Факт нарушения зарегистрирован в Сайрамском районе.

Как выяснилось, местный житель оставил непригодные для использования шины грузовых автомобилей на территории шиномонтажного центра. Факт зарегистрирован на видеожетон сотрудников полиции.

По выявленному факту в отношении нарушителя приняты административные меры.

В дальнейшем около 8 тонн старых шин погрузили в специальный грузовой автомобиль и вывезли на специально отведенный мусорный полигон, где выгрузили в надлежащем месте.

Полиция призывает граждан и предпринимателей ответственно относиться к окружающей среде, соблюдать требования чистоты и благоустройства.