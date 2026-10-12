Военнослужащие Национальной гвардии МВД РК завоевали три медали по ушу саньда

В Актюбинской области прошел чемпионат по ушу саньда среди взрослых. В соревнованиях приняли участие военнослужащие артиллерийского зенитного дивизиона воинской части 6655 Национальной гвардии МВД РК, которые по итогам выступлений завоевали две золотые и одну бронзовую медали.

Высшую ступень пьедестала заняли Саят Серикбай и Изгилик Марданов. Оба спортсмена показали достойный результат и стали победителями областного чемпионата в своих весовых категориях. Еще одну награду команде принес Дархан Жахсыгелді, занявший третье место.

Ушу саньда сочетает ударную технику рук и ног с элементами борьбы и бросками. Этот вид единоборств требует от спортсменов хорошей физической подготовки, скорости реакции, выносливости и умения быстро принимать решения во время поединка.

Для гвардейцев занятия спортом являются важной частью физической подготовки. Регулярные тренировки помогают развивать силу, координацию движений и выдержку, необходимые как на спортивной площадке, так и при выполнении служебных задач.