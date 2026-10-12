Десять пьяных водителей привлекли к ответственности за выходные в Актюбинской области

Безопасность дорожного движения начинается с ответственности каждого водителя.

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — одно из наиболее опасных нарушений, которое создает реальную угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения.

Сотрудники патрульной полиции на ежедневной основе проводят профилактические и рейдовые мероприятия, направленные на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Так, за два выходных дня в ходе целенаправленных рейдовых мероприятий полицейские выявили 10 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Все нарушители привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Подобные нарушения недопустимы, поскольку нетрезвый водитель теряет способность объективно оценивать дорожную обстановку, своевременно реагировать на опасность и принимать правильные решения. Последствия такого безответственного поведения могут быть трагическими — от дорожно-транспортных происшествий до гибели людей.

Патрульная полиция продолжит работу по выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Полиция призывает водителей не садиться за руль после употребления алкоголя. Если вы планируете употреблять спиртные напитки, заранее позаботьтесь о безопасном возвращении домой — воспользуйтесь услугами такси или попросите трезвого водителя вас отвезти.

Помните: несколько минут беспечности могут стоить человеческой жизни.