38 правонарушений пресекли в ходе рейда в Астане

В Астане сотрудники полиции провели рейд в развлекательных заведениях района Нура с целью обеспечения общественного порядка и пресечения правонарушений. В ходе проверок выявлен ряд нарушений, в отношении правонарушителей приняты соответствующие меры.

По итогам рейда зарегистрировано 38 административных правонарушений.

Кроме того, проведены проверки по вопросам употребления алкогольных напитков, защиты законных интересов несовершеннолетних, а также исполнения родителями обязанностей по воспитанию детей. По выявленным нарушениям составлены административные протоколы.

Главная цель полиции — не наказание, а предупреждение правонарушений и обеспечение безопасности граждан. Рейдовые мероприятия направлены на укрепление общественного порядка, контроль за соблюдением требований законодательства и недопущение противоправных действий.

Полиция призывает администрацию развлекательных заведений строго соблюдать требования законодательства, а граждан — уважительно относиться к общественному порядку и соблюдать установленные правила поведения.