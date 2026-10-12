Полиция напомнила о возможностях приложения "102" в области Абай

Полиция в смартфоне — удобный способ сообщить о происшествии и обратиться за помощью. Полицейские напоминают жителям о возможностях мобильного приложения “102”.

Насколько хорошо горожане знакомы с сервисом, выяснили во время опроса в Семее. Среди опрошенных многие уже пользуются приложением и отмечают его удобство. Для других знакомство с “102” стало открытием: узнав о его возможностях, жители выразили желание пользоваться им при необходимости.

Через приложение можно направить сообщение, прикрепить фотографии и видеозаписи с места происшествия, а также связаться с полицией по аудио- и видеосвязи. Скачать “102” можно в App Store и Google Play.

Полиция призывает граждан своевременно сообщать о правонарушениях и ситуациях, в которых людям нужна помощь. При обращении важно указать точное место и обстоятельства произошедшего.

Безопасность города складывается и из участия его жителей. Одно своевременное сообщение может помочь защитить человека и предотвратить беду.