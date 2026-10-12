Спорт, дисциплина и верность закону: форум "Жас сақшы" прошел в ВКО

В Восточно-Казахстанской области действуют 25 полицейских классов в 20 школах, где обучаются 418 учащихся. Более 50 представителей этого движения собрались в Усть-Каменогорске на областном форуме "Жас сақшы", объединившем спортивные соревнования, творческие конкурсы и патриотические мероприятия.

Форум начался с возложения цветов к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга. Участники почтили память героев минутой молчания.

Открывая мероприятие, первый заместитель начальника департамента полиции ВКО Болат Нурсеитов подчеркнул значимость полицейских классов в воспитании подрастающего поколения.

— Честь, долг, справедливость и мужество — ценности, которые формируют личность и лежат в основе принципа “Закон и порядок”. Уважать закон — значит беречь права других людей, соблюдать дисциплину и отвечать за свои поступки, — отметил Болат Нурсеитов.

В мероприятии также принял участие председатель Совета ветеранов Национальной гвардии Нурлыбек Удербаев, отметивший важность патриотического воспитания молодежи и преемственности поколений.

Школьники увидели показательные выступления бойцов спецподразделений, познакомились со специальной техникой, работой кинологической службы и возможностями робототехники. Также они посетили центр оперативного управления и музей департамента полиции, где узнали об истории органов внутренних дел региона.

Спортивную часть программы составили футбольные соревнования между учащимися полицейских классов. В творческих конкурсах команды представили видеовизитки, театрализованные постановки на тему “Будущее полиции” и патриотические песни. Музыкальные номера также представил хор департамента полиции.

По итогам конкурсов и спортивных соревнований лучшие команды и участники получили кубки, грамоты и ценные подарки.

Главным результатом стали не только спортивные и творческие достижения, но и атмосфера единства, взаимной поддержки и стремления к новым победам.

В департаменте полиции ВКО отмечают, что работа с молодежью, развитие спортивных инициатив и воспитание уважения к закону остаются важными направлениями профилактической деятельности.