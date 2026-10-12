Студентам продемонстрировали работу криминалистической лаборатории в Туркестанской области
Сотрудники оперативно-криминалистического управления департамента полиции Туркестанской области провели встречу со студентами, обучающимися по юридическому направлению.
Цель мероприятия — повышение интереса молодежи к сфере криминалистики и формирование профессиональной ориентации будущих специалистов.
В ходе встречи полицейские ознакомили студентов с основными направлениями криминалистической деятельности правоохранительных органов, а также с современным оборудованием, применяемым при раскрытии и расследовании преступлений.
На встрече студентам продемонстрировали работу мобильной криминалистической лаборатории, разъяснили ее технические возможности и важность при проведении оперативно-криминалистических мероприятий на месте происшествия.
Кроме того, участникам показали порядок обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов с использованием специального оборудования и инструментов.
Данное мероприятие вызвало большой интерес у студентов и способствовало повышению их интереса к профессии полицейского.