Нацгвардия подвела итоги служебно-боевой деятельности за 9 месяцев

В Главном командовании Национальной гвардии МВД Республики Казахстан состоялся Военный совет, на котором рассмотрели результаты служебно-боевой деятельности войск за 9 месяцев 2026 года и определили приоритетные задачи на предстоящий период.

Заседание прошло под председательством министра внутренних дел Ержана Саденова и заместителя министра внутренних дел — Главнокомандующего Национальной гвардией Ансагана Балтабекова.

В работе Военного совета приняли участие командующие региональными командованиями, начальник Академии Национальной гвардии, руководители главных управлений, управлений, центров, самостоятельных подразделений и служб. В режиме видеоконференцсвязи к заседанию присоединились офицеры командного состава региональных командований и воинских частей.

В ходе заседания были заслушаны доклады о состоянии служебно-боевой деятельности, рассмотрены актуальные вопросы обеспечения правопорядка, организации боевой подготовки и укомплектования воинских частей.

За 9 месяцев текущего года военнослужащие Национальной гвардии выполнили более 2,3 тысячи задач по охране общественного порядка. В ходе несения патрульно-постовой службы задержаны и доставлены в органы внутренних дел свыше 13 тысяч правонарушителей, из них 300 человек — по подозрению в совершении преступлений.

Подразделения Национальной гвардии также обеспечили безопасность пяти международных политических мероприятий и 18 визитов глав иностранных государств и официальных делегаций.

Кроме того, военнослужащие предотвратили 64 попытки переброса запрещенных предметов на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы. Подразделения конвоирования за отчетный период перевезли более 55 тысяч осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

Продолжается строительство военных городков в Алматы, Туркестане и Жезказгане, казарм в Уральске, Кызылорде и Атырау, а также зданий и сооружений Академии Национальной гвардии. Заключены договоры на капитальный ремонт семи объектов.

Подводя итоги заседания, министр внутренних дел дал ряд поручений, направленных на дальнейшее совершенствование служебно-боевой деятельности. Среди приоритетных задач — повышение эффективности воспитательной и профилактической работы, содействие адаптации молодого пополнения, обеспечение безопасности личного состава, укрепление воинской дисциплины и служебного порядка, а также развитие материально-технической базы воинских частей.

По итогам заседания Военного совета принято соответствующее постановление, направленное в региональные командования и воинские части для руководства и исполнения.