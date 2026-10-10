Казахстан укрепляет международное сотрудничество по линии Интерпола

В Астане состоялось совещание руководителей Национальных центральных бюро Интерпола стран Центральной Азии.

Международная встреча объединила делегации девяти государств — Казахстана, Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана, а также представителей Генерального секретариата Интерпола.

В центре внимания участников - противодействие транснациональной организованной преступности, вопросы международного розыска, борьба с киберугрозами и финансовыми преступлениями, оперативный обмен информацией, а также эффективное использование инструментов и баз данных Интерпола.

Проведение совещания в Астане подчеркивает активную роль Казахстана в развитии международного и регионального полицейского сотрудничества.

В рамках встречи казахстанская сторона представила практический опыт использования возможностей Интерпола. Участники также обсудили Региональный план действий по Центральной Азии, направленный на дальнейшее укрепление координации и объединение усилий правоохранительных органов в противодействии современным транснациональным угрозам.