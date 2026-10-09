Учащиеся класса "Жас сақшы" познакомились с работой полиции в области Жетысу

Для учащихся класса "Жас сақшы" Жамбылской средней школы Коксуского района организовали познавательную экскурсию, посвященную работе полиции и истории правоохранительной системы региона.

Сначала ребята посетили центр кинологической службы, где узнали о работе полицейских кинологов и их четвероногих напарников. Затем побывали в центре оперативного управления, познакомились с возможностями системы видеонаблюдения и ролью современных технологий в обеспечении общественной безопасности.

Завершающим этапом стало посещение музея департамента полиции области Жетысу имени генерал-майора милиции Абдыкадыра Болсамбекова. Заведующая музеем Мадина Болсамбекова, дочь генерала, рассказала школьникам об истории полиции края, героях прошлых лет и современных стражах порядка. Среди экспонатов ребята увидели награды, парадную форму и уникальные архивные материалы.

Напомним, в Жамбылской средней школе открылся первый в Коксуском районе класс "Жас сақшы", в который зачислены 18 семиклассников.

Главная цель проекта — воспитать в школьниках патриотизм, дисциплину, ответственность и уважение к закону. Такие встречи помогают ребятам ближе познакомиться с профессией полицейского и укрепляют преемственность поколений в духе принципа "Закон и порядок".