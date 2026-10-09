Водитель такси совместно с полицией спас сбережения пенсионерки в СКО

В Петропавловске 73-летней пенсионерке позвонил человек, представившийся сотрудником известного провайдера связи, и сообщил, что истекает срок действия договора. Он предложил продлить договор дистанционно, попросив назвать код из SMS и четко произнести по телефону, что она согласна с условиями.

На следующий день мошенники перешли ко второму этапу обмана. Они стали звонить женщине и уверять, что из-за ее действий на ее имя якобы оформили кредит на 5 млн тенге. Чтобы исправить ситуацию, пенсионерке предложили снять все сбережения с депозита и перевести их на так называемый "безопасный счет".

Аферисты сами вызвали для женщины такси, чтобы она поехала в банк за деньгами. К счастью, водитель, индивидуальный предприниматель Виктор Тимофеев, накануне просматривал в социальных сетях профилактические материалы об интернет-мошенничестве. Он сразу заподозрил обман, заметив, что пассажирку непрерывно инструктируют по телефону.

Сначала женщина не прислушалась к его словам. Звонившие настойчиво убеждали ее не доверять никому, кто попытается ее остановить, утверждая, что "это все одна мафия". В банке Виктор предупредил менеджера о возможном мошенничестве и позвонил по номеру "102". Прибывшие полицейские объяснили пенсионерке, что она едва не стала жертвой распространенной мошеннической схемы.

В результате удалось сохранить более 2 млн тенге сбережений женщины. Полицейские отмечают, что ущерб мог быть значительно больше: обычно преступники убеждают потерпевших оформить так называемые "зеркальные кредиты" в разных банках. В таких случаях сумма потерь может достигать 20 млн тенге.

За девять месяцев в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 404 факта интернет-мошенничества против 589 за аналогичный период прошлого года. Снижение показателя связывают с комплексной профилактической работой.

Стражи порядка призывают граждан проявлять бдительность и неравнодушие, а также рассказывать пожилым родственникам и знакомым о распространенных схемах обмана. Только совместными усилиями полиции и общества можно противостоять киберпреступности.